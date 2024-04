Im Schaltjahr sind die Frauen dran Wie sich die neue Wäscherprinzessin aufs Maibaumstellen vorbereitet

Als Lea Kempes Freund ihr letztes Jahr einen Maibaum stellte, erwischte sie ihn quasi in flagranti: „Ich kam gerade vom Maitreff zurück“, erzählt die Wäscherprinzessin in Lauerstellung. Und sah außerdem, dass die Mitglieder „ihres“ Junggesellenvereins Erholung Holtorf, für den sie vor zwei Jahren Maikönigin war, daneben standen und zuschauten. Ihr Freund gehört dem benachbarten JGV Eintracht Om Berg an, und weil er quasi im fremden Revier aktiv war, hatte er sich vorher brav die Erlaubnis dafür eingeholt.