Traditionsfest mit Familien-Programm Das sind die Highlights beim Maikäferfest in Oberkassel

Die Mitglieder der Werbegemeinschaft Oberkassel, die ihre Geschäfte teilweise seit 20 Jahren in der Königswinterer Straße führen, gründeten das Maikäferfest vor mehr als 15 Jahren. Dabei sei die Motivation gewesen, sich bei den Bewohnern zu bedanken: „Die Einkaufsstraße läuft nur so gut, weil sie von den Oberkasselern so gut angenommen wird“, erklärt Oliver Lohr, erster Vorsitzender der WOK. „Wir wollten daher ein Fest veranstalten, in dem nicht wir im Fokus sind, sondern die Oberkasseler Bevölkerung.“ Den Besuchern aus dem Umkreis sei es jedoch genauso zu verdanken, dass die Straße so belebt sei, da der Stadtteil eine recht kleine Einwohnerzahl hat", erläutert Sebastian Schipulle, ebenfalls WOK-Mitglied. Deshalb soll das Traditionsfest auch noch in den Folgejahren zur Unterhaltung für die ganze Familie einladen.