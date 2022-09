Streit um Spiegelzelt in Pützchen : Malentes Theater Palast droht die Insolvenz

Pützchen Malentes Theater Palast befürchtet Spielverbot und Insolvenz, wenn die Stadt Bonn keine Genehmigung für das Spiegelzelt erteilt. Die Stadt erwidert, dass es keine genehmigungsfähigen Planunterlagen gibt. Vor allem der Brandschutz bleibt ein Problem.

Die Stimmung in Malentes Theater Palast ist angespannt bis verzweifelt. Bei der Kundgebung der Theaterdirektion am Dienstag in Pützchen merkten die knapp 100 Sympathisanten, dass es für Knut Vanmarcke und Dirk Vossberg-Vanmarcke um die Existenz geht.

Dass die Stadt Bonn die neue Spielstätte in der Lagerhalle des Beueler Schaustellers Hubert Markmann bislang wegen erheblicher Brandschutzbedenken nicht genehmigt hat , trifft das Ensemble nach eigener Aussage hart und unerwartet. „Wir sind bis zuletzt davon ausgegangen, dass unsere Gespräche mit der Stadt Bonn ein positives Ergebnis haben werden“, sagte Dirk Vossberg-Vanmarcke. Die beiden Entertainer gehen aktuell davon aus, dass der seit Monaten feststehende Premierentermin am Samstag, 16. September, verschoben werden muss oder schlimmstenfalls gar nicht stattfinden wird.

„Stadt schiebt uns einen Riegel vor“

Berufsfeuerwehr spielt laut Malente nicht mit

Dabei habe man immer den Eindruck gehabt, dass das städtische Bauordnungsamt eine Genehmigung für den Spielbetrieb für möglich gehalten habe. Die Bonner Berufsfeuerwehr hingegen habe auf die Vorstellungen und Einlassungen der Theaterleitung zumeist ablehnend reagiert. Nach Ansicht von Lenz baut die Stadt einen „wahnsinnigen Popanz“ auf: „Wir wollen keine Genehmigung für ein Atomendlager, sondern nur für den Theaterbetrieb in Pützchen.“ Das habe man schließlich vier Jahre lang am Hochkreuz mit Erfolg geschafft.

„Wir machen keine Stimmung gegen die Stadt“

Detailliert zählte das Malente-Team alle Maßnahmen und Vorschläge seitens seines Architekten und Brandschutzbeauftragten auf. Aber alle Eingaben seien von der Stadt als nicht genehmigungsfähig abgelehnt worden. Und weil die Stadt Ende vergangener Woche das private Richtfest in Pützchen untersagt habe, sehe man sich jetzt veranlasst, an die Öffentlichkeit zu gehen.

„Wir machen keine Stimmung gegen die Stadt Bonn, weil wir konstruktiv und partnerschaftlich mit der Verwaltung zusammenarbeiten wollen, aber wir wollen durch unseren Vorstoß Schaden vom Theater und von der Stadt fernhalten“, sagte Lenz. Vossberg-Vanmarcke befand: „Die Stadt klammert sich an Vorschriften und Paragrafen und will uns die Genehmigung einfach nicht erteilen.“ Bei dem Spitzengespräch im Stadthaus habe die Oberbürgermeisterin ihnen klipp und klar zu verstehen gegeben, dass das Vorhaben nicht genehmigungsfähig sei. Die Malentes fordern jetzt ein politisches Signal, das die Verwaltung ermutigen könnte, die Spielgenehmigung zu erteilen.

Von außen ist noch nicht viel zu erkennen, aber im Inneren der Jahrmarktshalle in Pützchen wird intensiv am Aufbau von Malentes Spiegelzelt gearbeitet. Premiere ist Mitte September. Bis dahin muss die Spielgenehmigung der Stadt Bonn vorliegen.

Klageweg und Bürgerbegehren dauern zu lange

Diese Kombination würde beispielsweise im Falle eines Brandes sowohl die Rettung von Personen als auch die Löscharbeiten durch die Feuerwehr in der vorgesehenen Form nicht ermöglichen, so die Stadt. Mit entscheidend dafür sei, dass weder das Tragwerk der umgebenden Halle noch das des Zeltes einem Feuer ausreichend Widerstand biete.

Stadt: Umbau für Brandschutz erforderlich

In der Folge sei die Problematik ausgiebig in persönlichen Gesprächsrunden unter Beteiligung der Bauaufsicht, der Feuerwehr, der Planer und der Betreiber erörtert worden. „Unter anderem bei einem Ortstermin im Theater Palast Anfang April 2022 am damaligen Standort an der B9 bestätigten sich die Bedenken. Ein weiterer Ortstermin in der Halle in Pützchen war bisher nicht erforderlich, da die Lagerhalle der Stadtverwaltung hinreichend bekannt ist“, schreibt die Stadt Bonn.