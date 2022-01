Beuelerin Magdalena Schmoll gilt als Krippenexpertin : Maria und Josef kamen auf abenteuerliche Weise nach Küdinghoven

Die Künstlerin Johanna Lamers-Vordermayer hat die Krippenfiguren für Sankt Gallus in den letzten Kriegsjahren geschaffen. Foto: Niklas Schröder

Küdinghoven Künstlerin Johanna Lamers-Vordermayer schuf die Krippe für Sankt Gallus in Küdinghoven in den letzten Kriegsjahren unter abenteuerlichen Bedingungen. Gemeindemitglied Magdalena Schmoll hat diese und weitere Geschichte zu Bonner Kirchen-Krippen in einem Buch festgehalten.