Katholische Kirche Markus Feggeler wird neuer Pfarrer für die Pfarreien in Beuel

Die Entscheidung im Erzbistum Köln ist gefallen: Markus Feggeler wird neuer leitender Pfarrer in Beuel. Die Ernennung durch Kölns Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki ist bereits erfolgt. Die Personalentscheidung des Erzbistums wurde an diesem Wochenende in allen Gottesdiensten in Beuel verlesen.