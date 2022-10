2000 Teilnehmer werden erwartet : Martinszug in Beuel-Mitte soll der bislang größte werden

Freuen sich aufs Martinsfest: Dirk Kohlhauf, Ingo Holtdorf, Lara Mohn und Stephan Kern (v.l.n.r.) Foto: Niklas Schröder

Beuel Das Martinsfest wird in diesem Jahr in Beuel besonders groß gefeiert. Noch nie zuvor gab es so viele Teilnehmer. 3000 Weckmänner werden in Schulen und Kitas verteilt. Im Rathaus gibt es eine Martinsfackel-Ausstellung.



Wenn es abends früher dunkel wird, bricht die Zeit der Laternen und Lichter an. Musste das Martinsfest zuletzt im kleinen Rahmen stattfinden, soll es in diesem Jahr wieder zur normalen Größe wachsen. „In diesem Jahr wird das Martinsfest in Beuel wieder im gewohnten Rahmen stattfinden“, verkündet Ralf Birkner vom Förderverein Sankt Martin Beuel-Mitte. Starten werden die Feierlichkeiten am Sonntag, 6. November, mit der Familienmesse um 11.05 Uhr in der Pfarrkirche Sankt Josef.

Es wird mit 2000 Teilnehmern gerechnet

Der Martinszug in Beuel-Mitte wird der wohl größte, der jemals im Stadtbezirk stattgefunden hat, kündigt Friedhelm Kruth gegenüber dem GA an. Der Pressesprecher rechnet mit rund 2000 Teilnehmenden. Mit „Die mobilen Strolchen“ und GhostShip (Terminal for Kids) werden zwei Beueler Kindertagestätten zum ersten Mal am Zug teilnehmen. Mit dabei sind auch das Kardinal-Frings-Gymnasium (KFG), das St. Adelheid Gymnasium, die Gesamtschule Beuel, die Rheinschule Beuel und die Josefschule. Für die musikalische Stimmung werden insgesamt fünf Kapellen sorgen – unter anderem die Stadtkapelle Beuel, das Blasorchester vom KFG und das Tambourcorps Grün Weiss Oberkassel. Zehn Hilfs- und Ordnungseinheiten mit rund 100 Kräften sollen im Einsatz sein.

Die Route bleibt unverändert

Der Umzug wird am Dienstag, 8. November, um 17.15 Uhr auf seiner gewohnten Route starten: über Ringstraße, Hermannstraße, Friedrich-Breuer-Straße, Gottfried-Claren-Straße, Siegfried-Leopold-Straße, Neustraße und gegen 18 Uhr im Franz-Elbern-Stadion mit dem Martinsspiel und -feuer enden. Die Inszenierung des Martinspiels übernimmt in diesem Jahr das St. Adelheid Gymnasium. Die Stadtverwaltung habe den Umzug bereits genehmigt, erklärt Birkner. Einen Plan B, falls die Corona-Zahlen weiterhin steigen sollten, gebe es aber nicht. Zumal es für diesen Fall derzeit auch keine Auflagen gibt.

3000 Weckmänner sollen verteilt werden

Rund 3000 Weckmänner werden Mitglieder der Johannes-Nepomuk-Stiftung im Laufe der Martinswoche eintüten. Anschließend werden die Weckmänner von den St. Martins in Schulen und Kindertagesstätten verteilt. „Auf den Tüten wird die Martinsgeschichte abgebildet und erklärt sein“, sagt Birkner. Die Weckmänner werden erneut von Bäckerei Schlösser hergestellt.

Dr. Stephan Kern übernimmt die Rolle des Sankt Martins seit zehn Jahren. Entsprechend routiniert sind seine Vorbereitungen zum Fest, sagt der Arzt. „Wenn es so langsam auf die Martinszeit zugeht, kehren die Erinnerungen zurück.“ Auf die Martinswoche, die mit rund 30 Terminen reichlich bestückt ist, stimmt sich Kern etwa mit einer Lesung der Martinsgeschichte ein. „Ich höre mir außerdem die wichtigsten Martinslieder an und spreche mit der Familie über das Thema.“ Unterstützt wird der Arzt bei seiem Ehrenamt von Birkner, der ebenfalls als sein Stellvertreter in die Kitas und Schulen gehen wird. Für ihn hat der Verein im vergangenen Jahr eine zweite Legionärsrüstung angeschafft. Im Vorfeld werden alle Kostüme gereinigt und aufbereitet.

Martinsfackelausstellung wurde eröffnet