Neues Ausbildungsprojekt : Medizin und Pflege im Tandem

Mit Unterstützung des Beueler Vereins Kinderherzen startet an der Uniklinik ein neues Ausbildungsprojekt. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel/Venusberg Der Verein Kinderherzen finanziert eine neue Ausbildungsform der Uniklinik Bonn. Ab Februar 2023 lernen Pflegeauszubildende und Medizinstudierende gemeinsam auf der kardiologischen Intensivstation für Kinder.

Der Verein Kinderherzen mit Sitz in Beuel unterstützt künftig ein Ausbildungsprojekt auf der kardiologischen Intensivstation für Kinder in der Uniklinik auf dem Venusberg. Das Projekt mit dem Namen „kinderherzen-IPSTA“ ist Teil einer nterdisziplinären Ausbildungsform. „Es ist weltweit das erste Programm seiner Art auf einer Intensivstation“, sagt UKB-Sprecherin Daria Siverina. Der Start ist für Februar 2023 geplant.

IPSTA steht für „interprofessionelle Ausbildungsstation“. Auf der IPSTA lernen Medizinstudierende und Pflegeauszubildende gemeinsam. Die Studierenden sind zwischen drei und vier Wochen in dem Programm. In dieser Zeit bilden sie Tandems, die sich immer gemeinsam um einen Patienten kümmern. Betreut werden sie dabei von einer erfahrenen Begleitperson aus der Pflege und einer aus dem ärztlichen Bereich. „Wir wollen Pflegeauszubildenden, Medizinstudierenden und neuen Mitarbeitenden die schönen Seiten der Kinderherzmedizin zeigen und die Angst vor einer hohen Verantwortungslast nehmen. Deshalb haben wir das Programm auf die Kinderherz-Intensivstation ausgeweitet“, sagt Johannes Breuer, Direktor des Zentrums für Kinderheilkunde am UKB.