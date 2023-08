Weiberfastnacht in Beuel Mehr Musik an Weiberfastnacht

Interessierte Musikgruppen wenden sich bitte per E-Mail an bezvst.beuel@bonn.de. Übermittelt werden sollten folgende Angaben: Name der Musikgruppe, Name des Vereins und einer Ansprechperson, Anzahl der Teilnehmenden, Honorarvorstellung. Ein Formular und weitere Informationen zur Anmeldung finden sich auf der städtischen Homepage unter www.bonn.de/weiberfastnachtszug.