In der Gesamtschule Beuel Mehr Platz für Rollenspiele bei der FeenCon

Die erste Veranstaltung an der IGS war ein Probelauf, für die Veranstalter und die Stadt. Fazit: „Es lief ja gut letztes Jahr“, sagt Markus Pomorin, erster Vorsitzender der GFR. „Wir haben so viel Zuspruch bekommen nach der letzten FeenCon, die so gut gestartet ist.“ Das Konzept hat im Großen und Ganzen überzeugt, und jetzt dürfen die Rollenspieler in 26 Klassenräume in einem Gebäudeflügel, außerdem wird es Stände im Foyer geben sowie ein Bühnenprogramm mit Kostümwettbewerb, Diskussionsrunden, Auftritten, Live-Schaltungen und mehr. Auch junge Spielentwickler und Autoren stellen sich bei einer Preisverleihung vor, mit der die Kreativen gefördert werden sollen. Wie gewohnt wird es Stände von Verlagen und anderen themennahen Anbietern in den Turnhallen, Lesungen teils in Zelten, Vorführungen, die unverzichtbare Samstagnacht-Show und wieder Lehmann’s als Caterer geben.