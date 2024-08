Drei Vorfälle in kurzer Zeit SWB: Häufung von Stromausfällen in Beuel statistischer Zufall

Zum dritten Mal innerhalb von zwei Wochen sind im Stadtbezirk Beuel viele Haushalte ohne Strom gewesen. Am Donnerstagmorgen waren rund 2250 Haushalte in Beuel-Mitte, Schwarzrheindorf und Vilich von einem Ausfall betroffen. Wie BonnNetz mitteilt, waren von 6.36 Uhr bis 7.37 Uhr im Stadtbezirk Beuel insgesamt 15 Netzstationen und vier Abnehmerstationen außer Betrieb. Grund für den Stromausfall war ein Fehler in der Kabelstrecke in der Umspannanlage in Beuel. „Wenn so ein Defekt auftritt, gibt es eine sogenannte Schutzauslösung, das System schaltet also in dem bestimmten Bereich die Stromzufuhr automatisch ab, um einen möglichen Schaden abzuwenden“, erklärt Stefanie Zießnitz, Pressesprecherin der Stadtwerke Bonn. (SWB). Mitarbeiter machten den Defekt in einer Kabelverbindung aus und konnten diesen schnell beheben.