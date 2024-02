Kommentar zum Verkehr im Beueler Osten Das große Ganze fehlt

Der Beueler Osten krankt seit vielen Jahren an einem fehlenden Verkehrskonzept. Der Patient Pützchens Chaussee ploppt zwar immer wieder wegen der Vielzahl an Verkehrsunfällen in den Gedächtnissen der Bürger auf, aber eigentlich zwingt der gesamte Raum zwischen der Stadtgrenze nach Sankt Augustin und dem Beueler Bahnhof zum Handeln. Für das Karree zwischen B56, Reinhold-Hagen-Straße, Ungartenstraße, Löwenburgstraße, Pützchens Chaussee und Siegburger Straße muss die Stadt dringend ein großräumiges Verkehrskonzept erarbeiten, das für mehr Sicherheit auf den Beueler Straßen sorgt.