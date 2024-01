200 Jahre Altes Beueler Damenkomitee „Mer blieve, wie mer sin“

Für die Karnevlisten hat jetzt die heiße Phase der Session begonnen. In den nächsten fünf Wochen stehen viele Höhepunkte auf dem Programm. Auch für Wäscherprinzessin Sabrina I. geht es jetzt Schlag auf Schlag: Am Mittwoch, 17. Januar, ist sie Gast der Nostalgiesitzung im Zeughaus der Beueler Stadtsoldaten. Einen Tag später fliegt sie nach Berlin zum Karnevalsempfang des Bundeskanzlers und am Samstag, 20. Januar, versucht sie, beim „Wäschmob“ des General-Anzeigers und der Beueler Stadtsoldaten mit Hunderten von Frauen gemeinsam die längste Wäscheleine des Rheinlands mit weißen Kleidungsstücken zu behängen. Beginn ist um 11.11 Uhr am Beueler Rheinufer in Höhe der Kennedybrücke.