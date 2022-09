Neues Spielekonzept : Mini-Tore für fußballbegeisterte Bambinis

Roleber Stadt Bonn spendiert Vereinen Mini-Fußballtore für knapp 30 000 Euro. Auch der BSV Roleber profitiert davon. Die Bambini sollen Spaß am Spiel ohne Leistungsdruck haben.

Doch Günther und Bachmann hielten noch eine weitere Überraschung bereit: Insgesamt 26 Fußballvereine aus Bonn können in dieser Spielsaison mit Torhöhenverringerungen für Kleinfeldtore ausgestattet werden. Mit der Anpassung der Torhöhe haben Torwarte eine größere Chance, den Ball zu halten. EIne hilfreiche Maßnahme, denn den jüngsten Kickern wird Leistungsdruck genommen und der Spaß am Spielen stärker in den Mittelpunkt gerückt.

Spielefeste ohne Leistungsdruck

Die Torhöhenverringerung kommt dann ab der F-Jugend zum Einsatz. Beim BSV Roleber spielen derzeit 15 Kinder in der Bambini-Mannschaft und haben Spaß am Training mit den Mini-Toren. Zum Einsatz kommen die Tore auch bei den „Spielefesten“ der Schäl Sick Liga. Zu dieser haben sich sieben Vereine aus dem Bezirk Beuel zusammengeschlossen. Alle 14 Tage spielen die G-, F- und E-Jugend der Vereine beim „Spielefest“ in Mannschaftsgrößen von je drei Spielern auf Mini-Tore oder höhenreduzierte Jugendtore. Gespielt wird siebenmal sieben Minuten, wobei nach jeder Runde eine dreiminütige Pause eingelegt wird.

Die Kinder spielen Drei gegen Drei, was ihnen die Möglichkeit bietet, öfter in Ballbesitz zu kommen. Da bei den „Spielefesten“ keine Meisterschaftsrunden ausgetragen werden, rückt der Leistungsdruck in den Hintergrund. Stattdessen werden Spaß am Spiel sowie die individuellen Fähigkeiten gefördert. In Absprache mit dem Fußballkreis Bonn werden die Vereine, die sich in der neuen Saison 2022/23 an der neuen Spielform beteiligen, mit den dazugehörigen Sportmaterialien ausgestattet. Während derzeit noch die Testphase läuft, sollen die neuen Spielformen für die Fußballvereine in zwei Jahren verbindlich werden.