Simcarracing in Beuel : Mit dem „Popo-Meter“ über die virtuelle Rennstrecke

Dominic Benz sitzt in einem der Simulatoren: Wie in einem echten Rennen ist er festgeschnallt, auf drei Bildschirmen sieht er die Strecke. Foto: Benjamin Westhoff

Beuel Einmal wie einst Michael Schumacher über den Grand-Prix-Kurs in Monaco: Im Trainings-Center „Racing Car Benz“ in Beuel können Neugierige 40 internationale Strecken ausprobieren – in einer Simulation. Für Rennatmosphäre sorgen computergesteuerte Elektromotoren, die die Sitze und Lenkräder vibrieren lassen.