Pützchen feiert inklusiv Mit den Bläck Föös in unserem Veedel

Ist denn schon wieder Pützchens Markt? Diese Frage drängte sich bei dem regen Treiben und den vielen Ständen auf Pützchens Marktwiesen durchaus auf. Die Antwort lautet zwar Nein, doch einen Grund zum Feiern gab es natürlich trotzdem. Die dritte Auflage von „Pützchen feiert inklusiv“ lockte Tausende Besucher an und machte einmal mehr deutlich: Den Leuten aus Pützchen-Bechlinghoven reicht so schnell niemand das Wasser, was das Organisieren von gelungenen Festen angeht.