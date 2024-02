Beueler Verein fördert Kinder Mitmachen statt nur Zuhören beim „interaktiven Vorlesen“ in Kitas

Nach einer mehrmonatigen Testphase startete das Projekt im Sommer vergangenen Jahres. Unter anderem über Aushänge in Studentenwohnheimen fand der Verein Vorlesepaten, die regelmäßig in die Kita kommen und laut Gensch mit viel Eifer dabei sind: „Dank dieser Leidenschaft haben die Kinder große Lust mitzumachen.“ Das Wichtigste sei dabei, Spaß am Lesen zu vermitteln. „Wir müssen Kinder motivieren, aus eigenem Antrieb weiter zu lernen“, sagt Gensch. „Wenn die Kinder die deutsche Sprache verstehen, haben sie auch mehr Spaß am Lernen“, sagt Vorstandsvorsitzende Annie Duchez.