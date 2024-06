Mobbing am Arbeitsplatz „Sie sagte zu mir: Du bist nichts“

Im Krankenhaus gebe es fast dreimal mehr Mobbing als in anderen Arbeitsbereichen, sagt Michael Joswig, der Mobbing-Betroffene in Beuel berät. Auch Elif Kaya (53, Name geändert) ist eine seiner Klientinnen. Sie arbeitet als Pflegerin in einem Krankenhaus nahe Bonn und berichtet davon, wie ihre Chefin sie gemobbt hat. Da sie nach wie vor in der Einrichtung tätig ist, möchte sie unerkannt bleiben – ihr Name wurde zu ihrem Schutz von der Redaktion geändert. Im Interview mit GA-Redakteurin Felizia Schug sprechen die beiden über Mobbing.