Mordkommission ermittelt : 86-jährige Frau in Holzlar tot in ihrem Garten aufgefunden

86-jährige Frau in Holzlar tot in ihrem Garten aufgefunden

In Bonn-Holzlar ist eine 86-Jährige tot aufgefunden worden. Foto: dpa/Robert Michael

Holzlar Am Mittwochabend ist in Bonn-Holzlar eine 86-jährige Frau auf ihrem Grundstück tot aufgefunden worden. Nachbarn hörten kurz vorher Schreie. Die Polizei nahm einen polizeibekannten 35-jährigen Mann fest.

