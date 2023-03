Spaziergang mit dem Hund : Morgens am Rheinufer

Beuel Morgens am Beueler Rheinufer kann man bei einem Hundespaziergang Kraft für den ganzen Tag sammeln.

Hundehalter müssen morgens raus in die Natur – egal, bei welchem Wetter. In den vergangenen Tagen war die Morgenrunde mit dem Vierbeiner ein echtes Naturerlebnis. Die frostigen Nächte haben stets für klare, kalte Luft gesorgt. Der Sonnenaufgang über dem Rhein wirkt stimulierend für nahezu alle Aufgaben, die der anschließende Arbeitstag an die Hundehalter stellt.

Rheinwiesen sind beliebtes Ziel für Hundehalter

Die Rheinwiesen südlich der Nordbrücke sind daher ein beliebtes Ziel für Hund und Herrchen beziehungsweise Frauchen. Und dass der Frühling sich zaghaft in den Vordergrund schiebt, merkt man am ersten Vogelgezwitscher und an den ersten dicken Knospen an den Bäumen. Am Wochenende und in der nächsten Woche macht die Sonne im Bonner Raum erst einmal Pause. Es bleibt kalt und feucht.