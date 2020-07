Unfall in Ramersdorf : Motorradfahrerin kollidiert mit bremsendem Auto

Ramersdorf Weil sie zu spät bemerkt hatte, dass vor ihr eine Autofahrerin abbremste, ist am Samstagmorgen eine Motorrollerfahrerin auf ein Fahrzeug aufgefahren und wurde dabei schwer verletzt.

Verletzt wurde am Samstagmorgen eine Motorollerfahrerin bei einem Unfall in Bonn-Ramersdorf. Eine 25-jährige Autofahrerin war auf der Joseph-Schumpeter-Allee in Fahrtrichtung Konrad-Zuse-Platz unterwegs, als sie einen freien Parkplatz entdeckte und abbremste, um in die Parklücke zu fahren.