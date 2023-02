Wiedereröffnung in Beuel : Mühlenbachhalle soll noch an Karneval wieder nutzbar sein

Vilich-Müldorf Die Mühlenbachhalle ist bald wieder offen: Der Bürgerverein ist mit der Generalsanierung so gut wie fertig.

Feiern, Sport treiben, Freunde treffen: Das alles ist bald wieder in der Mühlenbachhalle möglich. Nach rund einjähriger Bauzeit hat der Bürgerverein Vilich-Müldorf in den vergangenen Wochen letzte Hand angelegt. Die finale Bauabnahme verlief bereits erfolgreich: „Die Stadt Bonn hat bescheinigt, dass brandschutztechnisch alle Vorgaben erfüllt wurden. Da ist uns ein großer Stein vom Herzen gefallen“, sagt Thomas Biedermann, Vorsitzender des Bürgervereins Vilich-Müldorf.

Dach abgerissen

Im vergangenen Sommer wurde das alte Dach der Mühlenbachhalle dann abgerissen und durch ein neues Flachdach in Holzbauweise ersetzt. Doch auch in der Halle gab es einiges zu sanieren und zu erneuern. Dazu hatte der Bürgerverein regionale Handwerksbetriebe beauftragt. Die Mühlenbachhalle wurde mit einer neuen Beleuchtungstechnik ausgestattet, zudem verfügt sie jetzt über eine eigene Tontechnik.

Vieles wurde aber auch in Eigenregie geleistet, wodurch die Gesamtkosten erheblich reduziert werden konnten. Nach rund einjähriger Schließung kann die Mühlenbachhalle jetzt wieder genutzt werden. Der Startschuss fällt bereits diesen Donnerstag, 16. Februar, wenn die traditionelle Weiberfastnachts-Party des Bürgervereins in der Mühlenbachhalle steigt. Ab 12.30 Uhr kann bei freiem Eintritt gefeiert werden. An Karnevalssamstag, 18. Februar, nachdem der Veedelszoch durch Vilich-Müldorf gerollt ist, lädt der Bürgerverein zur großen After-Zoch-Party ein. In Zukunft wird der Bürgerverein seine Halle dann wieder an ortsansässige Vereine und Gruppierungen vermieten. „Beim Bürgerverein sind schon viele Fragen eingegangen, wann die Halle wieder nutzbar ist“, berichtet Biedermann.

Der Bürgerverein möchte die Halle am liebsten so schnell wie möglich wieder für Veranstaltungen zur Verfügung stellen, auch aus Kostengründen: „Wir müssen Geld verdienen, um die Halle unterhalten zu können“, sagt Biedermann. Mieteinnahmen kamen bisher insbesondere durch Sportvereine und die ortsansässige Kindertagesstätte. Während die Kita ihre Räumlichkeiten gewechselt hat, wird der Sportverein Vilich-Müldorf ab dem 13. März seine Kurse wieder in der Mühlenbachhalle anbieten können. Auch die Prinzengarde Vilich-Müldorf wird hierher zurückkehren. Externe Vermietungen sind zwar nicht ausgeschlossen, sollen aber eher die Ausnahme bilden, da der Bürgerverein seine Halle in erster Linie an Gruppen und Vereine aus dem Ort vermieten möchte. „Vielleicht können wir die Mühlenbachhalle auch Bands aus dem Ort zur Verfügung stellen, die hier kleine Konzerte spielen könnten“, so Biedermann.