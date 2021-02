Rund 34.000 Euro Fördermittel für Bürgerverein : Mühlenbachhalle zur Miete

Vilich-Müldorf Das Kulturzentrum "Mühlenbachhalle" erhält einen Zuschuss aus dem Förderprogramm Neustart Kultur der Bundesregierung. Mitglieder des Bürgervereins können die Halle ab jetzt stundenweise mieten.

Ein interessantes Angebot hat sich der Bürgerverein (BV) Vilich-Müldorf ausgedacht. Da die Mühlenbachhalle für die „normalen“ Aktivitäten der Ortsvereine zurzeit nicht genutzt werden kann, hat der Vorstand des BV überlegt, den Mitgliedern des Sportvereins, der Prinzengarde und des Bürgervereins mit ihren Familien die Halle stundenweise zur privaten Nutzung gegen einen kleinen Unkostenbeitrag anzubieten. Coronabedingt darf gleichzeitig immer nur eine Familie in die Halle. In der Halle gibt es reichlich Auslauf für die Kinder, gemeinsame Spiele am Kicker oder an der Tischtennisplatte des Bürgervereins, Filme auf Großleinwand oder einfach nur einen Tapetenwechsel.