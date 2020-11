Musical : Musicalproben im Einzelunterricht

Oberkassel. Der Teil-Lockdown macht erfinderisch: Der Verein Agora in Oberkassel studert mit 15 Teilnehmern das Stück „Fluch des Drachens“ per Videoschalten ein.

Wingen stammt aus Bonn. An der Musikhochschule für Musik und Tanz in Köln studierte sie Gesang, Pantomime mit Schauspiel sowie Sprecherziehung mit der Abschlussnote „sehr gut“. Sie sang als Sopranistin an Theatern in Deutschland, Belgien und der Schweiz, war Intendantin der Kammeroper in Leipzig. Jetzt arbeitet sie freiberuflich als Sängerin und Gesangslehrerin, Drehbuchautorin und Regisseurin. Van de Locht stammt aus Duisburg. Er studierte Klavier und Dirigieren und kann auf Engagements beim Gürzenich-Orchester in Köln sowie bei den Dortmunder Symphonikern verweisen. Isaac Espinoza ist ein junger Performer, Choreograf und Geiger, der unter anderem für das Pina Bausch-Tanz-Theater gearbeitet hat. „Wir wollen hier ein Orchester sowie Sängerinnen und Sänger coachen und aufbauen, die in Zukunft in einem Musical mitspielen können“, sagte Wingen vor dem Teil-Lockdown zum Ziel des Projekts.