Eventreihe im Biergarten Musik, Kunst und Kultur in der Brotfabrik

4. September, 20 Uhr: Kunst gegen Bares – Best of. Künstlerinnen und Künstler, Unentdeckte und Profis präsentieren in maximal zehn Minuten ihre Talente – ob Zauberei, Stand-up-Comedy, Rap, Schauspiel, Poetry, Jonglage, Tanz, Rezitation, Freestyle oder Akrobatik, Klingt nach einer typischen Open Stage, ist aber noch besser. Denn hier trifft Kunst auf Kapital. Das Publikum entscheidet selbst, wie viel Bares der jeweilige Auftritt wert war. Das gesammelte Geld geht zu 100 Prozent an die Künstler und Künstlerinnen. Und am Ende wird das „Kapitalistenschwein des Monats“ gekürt. Diesmal tummeln sich sechs ehemalige „Kunst gegen Bares Bonn“-Kapitalistenschweine auf der Bühne im Innenhof der Brotfabriker. Das Publikum hat es in der Hand beziehungsweise im Geldbeutel, das Kapitalistenschwein der Kapitalistenschweine 2024 zu küren. Der Eintritt kostet sechs Euro plus Futter für „Kunst gegen Bares“.