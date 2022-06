Auftakt der Open-Air-Reihe : Musikalische Weltreise im Beueler Heimatmuseum

Beuel Die Gitarren-Viurtuosen Thomas Monnerjahn und Ismael de Barcelona eröffnen die Open-Air-Reihe der Brotfabrik im Innenhof des Heimatmuseums in Beuel. Für Juni und August sind weitere Veranstaltungen geplant. Das erwartet die Besucher.

Musikalische Weltreisen an lauen Sommerabenden: Mit diesem Konzept lockt die Brotfabrik Bühne diesen Sommer Besucher in den Innenhof des Heimatmuseums. Zum Auftakt der Open-Air-Reihe zeigten zwei Gitarrenvirtuosen ihr Können: Ismael de Barcelona und Thomas Monnerjahn vereinten unter dem Motto „Jazz meets Flamenco“ packende Flamenco Rhythmen und softe Jazz-Klänge.

Der gebürtige Spanier Isamel de Barcelona und Jazzmusiker Thomas Monnerjahn spielten mit einer derart großen Leidenschaft, dass das Publikum vom ersten Ton an jedem Akkord seine größte Aufmerksamkeit widmete. Die Besucher bekamen zahlreiche musikalische Höhepunkte geboten, darunter Stücke aus dem legendären Album „Friday Night in San Francisco“ von Al Di Meola und Paco die Lucia, einem der erfolgreichsten Live-Akustikgitarren-Alben der Musikgeschichte.

Neben Konzerten sind auch Lesungen und kleine Theaterstücke Teil des sehr abwechslungsreichen Angebots unter freiem Himmel bei. „Der Schwerpunkt unserer Konzerte liegt auf Facetten der Weltmusik und traditioneller Musik. Die Musik sollte in das historische Ambiente des Heimatmuseums passen und daher nicht zu modern sein“, erklärt Becker. Nicht zuletzt aufgrund der sehr guten Akustik schwärmt Becker von den Open-Air-Veranstaltungen im Heimatmuseum, bei denen die Brotfabrik insbesondere Künstlern aus der Region eine Bühne bieten möchte.

Noch drei Veranstaltungen im Juni

Nach dem Auftakt mit Jazz und Flamenco stehen im Juni noch drei weitere Open-Air-Veranstaltungen auf dem Programm: Am Sonntag, 19. Juni, kommen Literaturfreunde und Weinliebhaber auf ihre Kosten: Petra Kalkutschke und Vanessa Topf werden bei ihrer Lesung „War der Wachenheimer gut?“ in die Briefwechsel zwischen Astrid Lindgren und Louise Hartung eintauchen, in denen sich die beiden über ihre Liebe zum Wein austauschen. Da werden die Besucher im Heimatmuseum sicherlich auch mit anstoßen können.