Jubiläumskonzert des Blasorchesters in Limperich : Musiklehrer vom Kardinal-Frings-Gymnasium unterrichtete Bandmitglieder von Querbeat und Co.

Abiturient am Beueler KFG : Ausnahmetalent Christian Brandenburger gibt Abschiedskonzert Christian Brandenburger ist ein Ausnahmetalent: an der Orgel, am Klavier und als Dirigent. Nun gibt der 18-Jährige sein Abschiedskonzert am Kardinal-Frings-Gymnasium. Was zeichnet den Abiturienten aus?