200 Jahre Beueler Weiberfastnacht: Närrischer Tauchgang bis Aschermittwoch

Ihre Regentschaft wird wahrscheinlich ihr spektakulärster Tauchgang. Was sie in den kommenden Monaten erwartet, das weiß sie weitgehend schon, denn sie war 2020 als Wäscherin mit Romina I. unterwegs. Und doch wird alles ganz anders, davon ist in der Jubiläumssession „200 Jahre Beueler Weiberfastnacht“ auszugehen. Zumal die fünfte Jahreszeit in dieser Session so kurz ist, dass sogar ihre Proklamation erstmals in den November gelegt wurde, damit sie all ihre Termine schaffen kann.