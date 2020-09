Neuer Markt kommt : Nahversorger in Ramersdorf rückt näher

Ramersdorf. Die Pläne für den Bau eines Nahversorgers in Ramersdorf an der Straße Im alten Wingert können Bürger im Rathaus Beuel und im Bonner Stadthaus einsehen. Ein Edeka-Markt soll auf 1410 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen.

Der Planentwurf sieht die Errichtung eines weitestgehend eingeschossigen, etwa 8,5 Meter hohen Gebäudes vor, das am westlichen Rand des Baugrundstückes entstehen soll. In der südwestlichen Ecke des Neubaus wird ein gebäudeintegriertes Obergeschoss errichtet, in dem Sozialräume und Technikeinrichtungen konzentriert werden. Der gesamte Baukörper tritt an die Stelle von zwei Tennisplätzen, die westlich der vorhandenen Sportanlage neu angelegt werden.