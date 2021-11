Der Karneval in Limperich, Küdinghoven und Ramersdorf steht in den Startlöchern : Narrenrepublik freut sich auf die 70. Liküra

Der Karneval in Limperich, Küdinghoven und Ramersdorf steht in den Startlöchern

Liküra Seit einem Jahr wartet Angela I., designierte Liküra-Prinzessin, auf ihre Krönung. Nach der Corona-Pause will sie mit ihrem Gefolge jetzt durchstarten.

In der Narrenrepublik Liküra (Limperich, Küdinghoven, Ramersdorf) werden die Tage bis zum Sessionsstart sehnsüchtig runter gezählt. Die auserwählte Tollität, Liküra-Prinzessin Angela I. (Frings) wartet wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie schon seit einem Jahr auf den Startschuss in ihre Amtszeit.

Und weil es bald los geht haben jetzt die Verantwortlichen des Liküra-Festausschusses auch das neue Sessionsmotto bekannt gegeben. In den drei Beueler Ortsteilen wird in der Session 2021/2022 filmreif gefeiert unter dem Motto: „Liküra Lichtspielhaus - jeck verzällt, wat uns domols wie hück zesammehält“.

Für die drei jungen Frauen wird es erstmalig am Donnerstag, 4. November, ernst. Traditionell wird die designierte Prinzessin Angela I. dem „Inner Circel“ des Liküra-Karnevals vorgestellt. Dazu zählen Vertreter des Festausschusses, der Ratsfrauen und Ratsherren des Festausschusses und Vertreter des Ortsausschusses Ramersdorf - bestehend aus den Ortsvereinen Damenkomitee Grün-Weiß Ramersdorf, KG Ramersdorfer Junge, Dilledöppchen des LiKüRa-Staats, JGV „Mythos“ Ramersdorf und des Bürgervereins Ramersdorf. Angela I. – sie ist die 70. Prinzessin der Narrenrepublik - wird bei diesem Treffen zum ersten Mal das Wort an die versammelten Jecken richten. Erfahrungsgemäß zittert das Stimmchen der Lieblichkeit zu dieser Gelegenheit noch etwas. Aber in familiärer Runde darf das mal passieren. Ihre Adjutantin Diana Schoroth steht ihr beratend zur Seite. Diana selbst stand im November 2002 an gleicher Stelle. Damals wurde sie als designierte Liküra-Prinzessin Diana I. der Versammlung vorgestellt. An dem Abend werden auch zwei neue Ratsfrauen und zwei neue Ratsherren begrüßt. Andrea Bannert, Alexandra Roth, Roland Gerwing und Philipp Puhlmann werden dem Sponsorenkreis beitreten.