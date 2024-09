Künstlerin wuchs in Kirgistan auf Naturnahe Kunst im Oberkasseler Kultur Kiosk

„Egal wo, jeder Baum und jedes Tier ist anders“, sagt die 63-Jährige. „Alles in der Welt ist so vielfältig und hat seine Eigenheiten.“ Als eines von 14 Kindern wuchs Wionzek in einem deutschen Dorf am Fuße des Tian Shang Gebirges in Kirgisistan auf. Dort entwickelte sich ihre Begeisterung für die Natur.