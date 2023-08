Infoveranstaltung der Stadt Bonn Neue Fahrradstraßen für Beuel

Das Thema sorgte in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung (BV) Beuel für Nachfragen aus den Reihen der Politik. Einige Mandatsträger fragten sich, ob die Bürger überhaupt noch wüssten, welche Straßen in Beuel betroffen sind. Marco Rudolph (CDU) ging sogar so weit und stellte die Frage, ob die Politiker überhaupt noch wüssten, welche Straße als Fahrradstraße deklariert worden sei. Er forderte deshalb eine Vertagung des Themas und die Vorstellung der Pläne in der nächsten Sitzung der BV Beuel. Die Verwaltung klärte darüber auf, dass alle betroffenen Straßen teilweise schon vor längerer Zeit beschlossen worden seien. Daraufhin wurde der CDU-Antrag von der Koalition abgelehnt.