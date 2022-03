Schulstandort Rölsdorfstraße : Neue Förderschule soll Entlastung bringen

Beuel An der Rölsdorftstraße soll eine neue Förderschule entstehen. Damit soll die Königin-Juliana-Schule entlastet werden, an der Eltern über die „katastrophale Raumsituation“ klagen. Einen Zeitplan gibt es aber bisher noch nicht.

Damit soll die Raumsituation in der Königin-Juliana-Schule in Medinghoven gelöst werden, wo vier Klassen der Mittel- und Oberstufe mittlerweile an einen neuen Standort in Buschdorf umgezogen sind. Wie berichtet, hatten sich Eltern vergangenen Sommer massiv über die „katastrophale Raumsituation“ in der Förderschule beschwert. Parallel zur Entscheidung für den provisorischen Standort in Buschdorf hatte die Verwaltung den Bau einer eigenständigen Förderschule angekündigt, um der kontinuierlich steigenden Nachfrage nach Schulplätzen für den Förderschwerpunkt „Geistige Entwicklung“ gerecht zu werden. Einen konkreten Zeitplan, wann der neue Förderschulstandort in der Rölsdorfstraße entstehen soll, kann die Stadtverwaltung auf Nachfrage nicht benennen.