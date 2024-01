Sport an der Gesamtschule Beuel Schüler nehmen neue Kletterwand gut an

In den vergangenen Jahren konnte die bisherige Kletterwand in der Integrierten Gesamtschule (IGS) Beuel nicht mehr genutzt werden. Sie war vor mehr als zwei Jahrzehnten in der Schulturnhalle errichtet worden. Der Tüv hatte bei der Überprüfung festgestellt, dass die Wand nicht mehr die Sicherheitsstandards erfüllt und wichtige Teile verschlissen waren. Zwischenzeitlich wurde dann auch die Turnhalle der Schule komplett saniert. Inzwischen gibt es eine neue Kletterwand: Seit Ende 2023 können Schülerinnen und Schüler sie angeleitet im Sportunterricht nutzen.