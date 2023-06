Soziales Engagement Neue Rikscha heißt Schäl Sick

Ein Merkmal des Vereins ist, dass alle Rikschas einen Namen bekommen. Solange das nicht passiert ist, heißen sie „RoN“ – Rikscha ohne Namen. Vor vier Wochen hatte der Verein Mitglieder und Freunde des Vereins über Newsletter und Soziale Medien dazu aufgerufen, Namensvorschläge für das neue Gefährt einzureichen. An diesem Freitag war Oberbürgermeisterin Katja Dörner eingeladen, am Beueler Rheinufer die Rikscha-Taufe vorzunehmen. Als erste Amtshandlung zog sie aus den insgesamt 40 Einsendungen den künftigen Namen. „Das ist unglaublich“, Dörner konnten ein Lachen nicht verkneifen. Die Rikscha heißt – so ein Zufall - Schäl Sick. Anschließend reichte Vorstandsmitglied Jürgen Bester der OB einen Krug Rheinwasser – das standesgemäße Taufwasser. Neubert hätte sich eigentlich den Namen „Rheinnixe“ gewünscht.