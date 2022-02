Neue Schülerzeitung : Der „Holzlar Star“ berichtet vom Schulleben an der KGS

Kinderimpfung in Bonn : Grundschule in Holzlar lädt zur Impfaktion ins Klassenzimmer 101 Schüler der Katholischen Grundschule in Holzlar hat Internistin Ramona Napp am Dienstag im Klassenraum geimpft. Zur Aktion hatte die Schulleitung nach dem Aufruf des NRW-Schulministeriums eingeladen.