Neue Sporthalle in Schwarzrheindorf „Für den Bonner Sport ist die Halle ein Geschenk“

Die neue Turnhalle in Schwarzrheindorf ist so gut wie fertiggestellt und kann am Mittwoch, 2. Oktober, in Betrieb genommen werden. Dann dürfen die Vereine in das neue Gebäude an der Wittestraße. Nach den Herbstferien will dann auch die Arnold-von-Wied-Schule die neue, barrierefreie Halle für den Sportunterricht und andere schulische Aktivitäten nutzen.