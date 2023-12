Nachhaltigkeit im Fokus Neuer Kalender der Bonner Gefährdetenhilfe gibt Alltagseinblicke

Wie genau der VfG auf Nachhaltigkeit setzt, zeigen die zwölf Kalendermotive, mit denen der Verein nicht nur Einblicke in seine Arbeit gewährt, sondern auch Anregungen geben möchte, wie man sich im Alltag für eine nachhaltige soziale Zukunft einsetzen kann. Mit der Sensibilisierung für nachhaltige Maßnahmen trägt der Verein auch zur Verbesserung der Lebensqualität der vom VFG begleiteten Menschen bei. Wie das in der Praxis aussieht, zeigt der Kalender: Im Betreuungszentrum Quantiusstraße wird gemeinsam gekocht, während sich in der Fachklinik des VFG in Therapie befindende Menschen am Anbau von Lebensmitteln zur eigenen Versorgung beteiligen. Das Second-Hand-Kaufhaus des VFG setzt nicht nur auf nachhaltigen Konsum, sondern stellt auch eine wichtige Arbeitsintegrationsmaßnahme für die Klienten dar. Und auch der Alltag in der VFG-Kita sowie der Verein „Zosamme Stonn“, der mit seinen Spendenaktionen Begegnungen zwischen Menschen aus völlig unterschiedlichen sozialen Kontexten schafft, dürfen im neuen Jahreskalender nicht fehlen.