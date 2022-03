Junge Union : Neuer Kreisvorsitzender der JU kommt aus Holzlar

Holzlar Marlon Brüßel ist neuer Vorsitzender der Jungen Union Bonn. Der 23-Jährige ist in Holzlar aufgewachsen und studiert an der Uni Bonn.

Seit Kurzem ist Marlon Brüßel (23) neuer Kreisvorsitzender der Jungen Union (JU) Bonn. Damit tritt der Beueler Student die Nachfolge von Christian Weiler an, der aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. Brüßel ist in Holzlar aufgewachsen, hat die Grundschule om Berg besucht und anschließend sein Abitur am Kardinal-Frings-Gymnasium gemacht. Derzeit studiert der Jungpolitiker Geschichtswissenschaften an der Uni Bonn, die gleichzeitig auch sein Arbeitsplatz ist.

Für sein neues Amt hat sich Brüßel einige Ziele gesetzt: „Die Junge Union muss Motor dafür sein, dass die CDU moderner, dynamischer und diverser wird“, betont er. Darüber hinaus will sich Brüßel dafür einsetzen, dass Bonn „lebenswerter“ wird – einen Generationskonflikt in der CDU scheut er nicht. „Gerade ist eine sehr spannende Zeit für Jugendparteien, denn unsere Themen – allen voran Digitalisierung, Klimaschutz, Generationengerechtigkeit – rücken immer mehr in den Fokus der Debatte und die junge Generation verschafft sich ordentlich Gehör. Ich möchte die Chance nutzen, Brücken zu bauen zwischen jungen Initiativen und erfahrenen Gesprächspartnern und Entscheidern in der CDU“, erklärt Brüssel dem GA. Angesprochen auf seine Heimat findet der Student: „Man muss Beuel einfach lieben.“ Besondere Erinnerungen verbindet er etwa mit der Weiberfastnacht am Rathaus und Pützchens Markt. Und auch den „dörfliche Charme“ von Holzar will er nicht missen. „Weil ich weiterhin Teil des Holzlarer Lebens bleiben und mich für die kontinuierliche Verbesserung meines Heimatorts einsetzen möchte, bin ich auch nach meinem Wegzug in eine Studentenwohnung aktives Mitglied der CDU Holzlar/Hoholz geblieben“, so der Jungpolitiker.