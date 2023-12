Anklage, Schuld, Vergebung Neuer politischer Roman spielt in Bonn

Nun liegt also der neuste Roman mit dem Titel „Nachtschattentage“ vor. Hagemeyer, ein in Beuel lebender pensionierter Diplomkaufmann, siedelt seinen Protagonisten Felix Krauthner, den der Leser irgendwie schon aus dem Roman „Kellergeschoss“ kennt, in einem der klebrig schwülen Gewittersommer der frühen 2000er Jahre im edlen Godesberger Villenviertel an. Plötzlich sieht dieser Feuilletonist und Hobbygenealoge seinen beschaulichen Alltag auf den Kopf gestellt: Bei ihm schlägt ein angeblich aus den 1970er Jahren stammender Nachlass einer mysteriösen Person aus Spanien auf, der er nun, so wird er bedrängt, "eine Stimme geben" soll. Und eines der wichtigsten literarischen Themen Hagemeyers, das Eintreten für politische Opfer spanischsprachiger Diktaturen, erfährt eine neue spannende Dimension. Was auch biografische Gründe hat: Der Autor leitete 1981 bis 1990 zurzeit der spanischen Zeitenwende das Auslandsbüro der Konrad-Adenauer-Stiftung in Madrid.