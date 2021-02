Neues markantes Bürogebäude in Beuel : Neues Bürohaus spart Energie

Neues markantes Bürogebäude in Beuel

Mit ihrem Neubau in Beuel setzt die BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH weiter auf den Standort. Foto: Stefan Hermes

Beuel BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH investiert 8,2 Millionen Euro in die neue Zentrale

Der auf einer Tiefgarage erstellte Stahlbetonskelettbau entstand nach einem Entwurf des Bonner Architekturbüros Hachtel Bauer und war rund eineinhalb Jahre nach Grundsteinlegung bezugsfertig. Für den seit seiner Gründung im Jahr 1976 in Beuel ansässigen Arbeitsmedizinischen Dienst ist das Haus der zweite nahezu identische Neubau innerhalb von vier Jahren, mit welchem nun die Gebäude der dort ebenfalls ansässigen Bonner Staatsanwaltschaft beidseitig flankiert worden sind.

Die adiabate Kühlung ist ein Verfahren, um mit Verdunstungskälte Räume zu klimatisieren. Zur Kälteerzeugung wird nur die Verdunstungskälte von Luft und Wasser als unerschöpfliche, natürliche Quelle genutzt. Die verbrauchte Raumluft (26 Grad Celsius) wird großflächig mit Wasser in Verbindung gebracht. Dabei entsteht Verdunstungskälte (20 Grad Celsius), die die benötigte Frischluft (32 Grad Celsius) kühlt. Die nun befeuchtete, verbrauchte Luft (30 Grad Celsius) gelangt direkt ins Freie. Vorteil: Sie erhöht damit nicht den Wassergehalt der Raumluft. Selbst im Hochsommer lässt sich so die Frischluft auf angenehme 22 Grad Celsius kühlen. (Quelle: Baunetz)

Der Neubau wurde dreigeschossig mit einem zusätzlichen Staffelgeschoss sowie sich einer daran auf der Westseite anschließenden Dachterrasse für rund 8,2 Millionen Euro erstellt. Glaswände im Obergeschoss schaffen offene Kommunikationszonen, die sich positiv auf das Arbeitserleben auswirken sollen, wenn sich die Büroetagen nach der Corona-Pandemie wieder mit Leben füllen. Kreativräume für Treffen und in der Zusammenarbeit befinden sich im Erdgeschoss des Hauses. Sie sollen durch ihre Ausstattung und Gestaltung ein ideenförderndes Klima schaffen und stellen die dafür notwendigen Werkzeuge und Flächen zur Verfügung.

Das barrierefreie Gebäude in Form eines geschwungenen „V“ ist ein Null-Energiehaus und verbraucht durchschnittlich nur so viel Energie, wie es selbst produziert. Die Räume werden mithilfe geothermischer Sonden im Boden, die Erdwärme emissionsfrei gewinnen, sowie mit Photovoltaik-Modulen klimafreundlich geheizt. In den Sommermonaten werden eine solare Verschattung sowie adiabatische Kühlsysteme, die lediglich Luft und Wasser als Quellen nutzen, ohne dabei zusätzlichen Strom zu benötigen, für angenehm klimatisierte Räume sorgen.