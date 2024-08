Premiere am Jungen Theater Bonn Neues Theaterstück zu Kinderbuchreihe über eine Schule mit magischen Tiere

Beuel · Das Junge Theater Bonn präsentiert am 14. und 15. September die Premiere des Stückes „Die Schule der magischen Tiere – voller Löcher!“. Was das Besondere an der neuen Produktion ist, erläutert die stellvertretende Intendantin Katharina Savvides.

28.08.2024 , 19:00 Uhr

Die magischen Tiere des Jungen Theaters Bonn stellten sich zuletzt am Tisch der Vielfalt an St. Josef vor. Dort hatten die Kinder großen Spaß mit den tierischen Gästen. Foto: Holger Willcke





Von Sascha Stienen Redakteur Bonn