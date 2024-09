Traditionsreicher Hundesportverein Wie zwei Freunde den Hundesport in Limperich retten wollen

Beuel · Sebastian Satán Weindel und Florian Schmidt wollen den Hundesportverein Bonn-Beuel e. V. in Limperich nach einer Durststrecke zu neuem Leben erwecken. Dem GA haben die beiden erklärt, was sie am Hundesport so faszinierend finden und warum ihnen der Verein wichtig ist.

31.08.2024 , 12:10 Uhr

Sebastian Satán Weindel (l.) und Florian Schmidt mit Hündin Alma auf dem Hundesportplatz in Limperich. Foto: Benjamin Westhoff

Von Christine Bähr