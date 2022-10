Messe für Heiratswillige im Brückenforum : Nicht ohne eine Hochzeitstorte

Lamise Oumarin und Felix Grünwalder informieren sich auf der Bonner Hochzeitsmesse bei Traurednerin Nicole Görlitz. Foto: Sebastian Flick

Beuel Planlose treffen auf Organisationswillige: Im Brückenforum werben Modeunternehmen und Trauredner um die Gunst von Hochzeitspaaren. Die gefragtesten Feierorte sind für das nächste Jahr schon fast ausgebucht. Nicht alle können ihren Wunsch nach Exklusivität finanzieren.



Im kommenden Jahr ist es so weit: Lamise Oumarin und Felix Grünwalder aus Auerberg freuen sich schon riesig auf den Tag der Tage, wenn sie den Bund der Ehe eingehen werden. „Morgen im Stadthaus erfahren wir unseren Termin für die standesamtliche Trauung“, berichteten die beiden am Sonntag auf der Hochzeitsmesse im Beueler Brückenforum.

Hier waren sie hergekommen, um sich Inspirationen und Anregungen für ihren schönsten Tag im Leben zu holen. Seit sechs Jahren sind die beiden bereits ein Paar, Heiratspläne gibt es schon lange. Auf einer Hochzeitsmesse waren sie jetzt zum ersten Mal. Rund 80 Gäste möchten die beiden zu dem besonderen Tag einladen. „Was die Details angeht, sind wir aber noch etwas planlos“, gestehen sie. Beim Rundgang über die Messe lernen die beiden ein Unternehmen kennen, das von der Buchung der Location über die Deko bis hin zum Catering alles übernimmt. Das Paar nimmt sicherheitshalber mal eine Infobroschüre mit.

Trauredner statt Kirchgang

An den Ständen der Brautmode gehen sie aber weiter: „Da besteht noch kein Interesse“, sagt Oumarin. Stattdessen werden sie von einem Unternehmer neugierig gemacht, der Gospelmusik bei der Hochzeit anbietet. „Das wär doch etwas Besonderes“, ist sich das Paar einig. Sehr ausführlich haben sich die beiden mit Traurednerin Nicole Görlitz unterhalten. Trauredner als Alternative zur kirchlichen Trauung liegen derzeit im Trend. Das zeigt sich bereits daran, dass Görlitz nicht die einzige Traurednerin ist, die ihre Dienste auf der Messe vorstellt. „Viele Brautpaare haben keine Verbindung zur Kirche mehr und bevorzugen daher eine freie Traurednerin“, erklärt Görlitz, die auch Dekorationskonzepte sowie Komplettplanungen für Hochzeitsfeiern anbietet und die Feier auf Wunsch als Zeremonienmeisterin unterstützt.

Für die Sommermonate kommenden Jahres ist sie schon gut gebucht, nicht zuletzt, da viele Paare ihre Hochzeit corona-bedingt auf 2023 verschoben haben und gleichzeitig zahlreiche neue Anfragen hinzukommen. Oumarin und Grünwalder haben gleich schon mal Kontaktdaten ausgetauscht. „Wir haben uns vor dem Besuch der Messe auch schon über viele Punkte online schlau gemacht. Im persönlichen Gespräch kann man aber die Sympathien spüren, das geht online nicht“, sagen Oumarin und Grünwalder.

35 Aussteller im Brückenforum

Als das Brautpaar in spe das Brückenforum verlässt, betreten gerade Dorothea Thyssen und Christoph Nöbel aus Niederkassel die Messe. „Wir wollen erst 2024 heiraten, sind aber schon mal hier, um uns Ideen für die Feier zu holen und zu schauen, was alles so angeboten wird“, sagen sie. Etwa 75 Gäste möchten die beiden einladen, darüber hinaus haben sie aber noch keine konkreten Vorstellungen. „Wir haben uns an allen Ständen informiert. Es ist sehr spannend zu sehen, welche Angebote es gibt“, stellen sie nach ihrem Messebesuch fest.

Insgesamt 35 Aussteller stellten auf der 15. Bonner Hochzeitsmesse ihre Angebote vor. Organisatorin Lucja Stenzel war mit der Messe in den ersten Jahren in der Beethovenhalle, bevor sie ins Brückenforum umzog. Nach dreijähriger corona-bedingter Pause freute sie sich dieses Jahr über eine größere Zahl an Besuchern im Vergleich zu 2019.

Dorothea Thyssen und Christoph Nöbel sind mit ihrem Messebesuch sehr zufrieden: „Wir haben ein Unternehmen kennengelernt, das ein Rundumpaket, also die gesamte Hochzeitsplanung, anbietet und sogar aus unserem Nachbarort kommt“, sagen sie. Auch wenn es ihnen wichtig ist, die Kosten für die Feier nicht explodieren zu lassen, eine Hochzeitstorte gehört in jedem Fall dazu. Wie man an anderer Stelle spart, erfahren sie am Stand einer Goldschmiede: „Ein Kurs, in dem man Ringe innerhalb von sechs Stunden selbst schmiedet, das wäre doch was“, sagen die beiden.

Lina Reibert und Eduard Popov aus Königswinter unterhalten sich derweil mit Hochzeitsplanerin Beata Backhaus aus Remagen über mögliche Räumlichkeiten für die große Feier. „Für den Zeitraum Mai/Juni 2023 ist es bereits schwierig, Locations zu finden, da viele Paare ihre Hochzeit coronabedingt auf nächstes Jahr verschoben haben“, berichtet Backhaus. Im Bonner Stadtgebiet zählen unter anderem die Redoute oder die Stella Rheni in Bad Godesberg zu den gefragtesten Feierorten. „Der Wunsch nach exklusiven Feiern ist da, aber in Zeiten der Inflation müssen viele Paare schauen, was preislich möglich ist. Da wird heute mehr auf das Budget geachtet als früher“, sagt Backhaus.