Aggressionen bei Autofahrern Stadt Bonn muss Engpass in Holtorf wieder abbauen

Kopfschütteln, Unverständnis und Wutausbrüche standen in den vergangenen Monaten an der Löwenburgstraße auf der Tagesordnung. Der unbeliebte Verkehrsengpass in Niederholtorf, der im August 2022 eigentlich zur Beruhigung des Autoverkehrs installiert worden ist, wird wieder abgebaut. Das hat jetzt die Bezirksvertretung Beuel nach langer Diskussion einstimmig entschieden. Bilanz: Der Versuch ist gescheitert.