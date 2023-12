Nikolausmarkt in Beuel Neues Konzept kommt bei den Besuchern gut an

Das neue Konzept, das dabei herausgekommen ist, sieht gut aus. Reiner Burgunder, Vorsitzender des Schiffervereins, gibt zu, dass er erst skeptisch war. Aber die Umgestaltung des Marktes habe nur Vorteile mit sich gebracht, meinte er schon am Samstag. „Der Umsatz am Freitag war besser als am alten Platz.“ Und dieser bisherige Standort sei auch immer etwas zu dunkel gewesen und das Wurzelwerk am Boden deshalb eine Stolperfalle. Jetzt ist viel Platz vor den Ständen, an denen Reibekuchen, Schiffer-Knall und Heißgetränke verkauft wurden. „Wir sind vollauf zufrieden“, so der Käpt’n.