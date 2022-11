Drei Tage Nikolausmarkt in Beuel : Björn Heuser singt kölsche Weihnachtslieder

Björn Heuser animiert beim Nikolausmarkt zum Mitsingen. Foto: Veranstalter

Beuel Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause wird am ersten Adventswochenende der Beueler Nikolausmarkt wieder stattfinden. Der Andrang der Aussteller ist so groß, dass erstmals eine Warteliste angelegt werden musste.

Für die 34. Auflage des Beueler Nikolausmarktes (25. bis 27. November) haben sich die Veranstalter einige Überraschungen ausgedacht. Vor allem die musikalischen Acts klingen vielversprechen. Mitsing-Barde Björn Heuser wird am Samstag, 26. November, ab 19.30 Uhr kölsche Weihnachtslieder mit den Beuelern singen. Der Verein „Loss mer singe – Bönnsches Mitsingen“ stellt Texthefte bereit, damit alle Gäste mit Björn Heuser einstimmen können.

Cologne Unplugged spielt am Eröffnungstag

Am Eröffnungstag werden Cologne Unplugged ab 18 Uhr auf der Bühne stehen, und am Abschlusstag heißt es ab 17.30 Uhr „Sing Sing mit Gregor Kess“.

30 Aussteller werden auf dem Kirchplatz von Sankt Josef, Hermannstraße, ihre Waren anbieten. Unter anderem gibt es an den Ständen Lederwaren aus Ecuador, Kunsthandwerk aus Portugal, Schmuck, Honig, Spielzeug, Engel aus Treibholz und wie immer selbst genähte Kleidung des Modelabels „Bröckemännche“ zu kaufen.

Die Bezirksverwaltungsstelle Beuel als Veranstalter des Nikolausmarktes hat bei der Firma Zelte Aachen neue Weihnachtsbuden in Auftrag gegeben. „Die Zelte sind in die Jahre gekommen und nicht mehr so ansehnlich. 23 neue Zelte und sieben alte Zelte kommen jetzt zum Einsatz, die dann in 2024 auch durch neue ersetzt werden“, sagt Ralf Birkner, Leiter der Bezirksverwaltungsstelle.

Mehr als 100 Kinder schmücken Tannenbäume

Mehr als 100 Kinder aus acht Beueler Kindergärten/Kindertageseinrichtungen dekorieren am Freitag, 25. November, ab 10 Uhr in einer gemeinsamen Schmückaktion die auf dem Gelände aufgestellten Tannenbäume mit selbst gebastelten Weihnachtsbaum-Anhängern und weiteren kreativen Accessoires. Um 19 Uhr werden Bezirksbürgermeisterin Lara Mohn, Pfarrer Wilfried Evertz und der Nikolaus den Markt eröffnen. Das Carillon im Kirchturm von Sankt Josef wird an allen Tagen immer wieder mal spielen.

Nikolaus liest an allen Tagen Geschichten vor

Nikolaus wird an allen drei Tagen jeweils ab 17 Uhr die Kinder mit Naschereien beschenken und ihnen eine Geschichte vorlesen. Er wird begleitet von drei Engeln, die von Wäscherprinzessin Lena I. (Obliers) und ihren beiden Wäscherinnen Judith Rötten und Janina Peeters-Daufenbach gespielt werden.