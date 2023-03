Bezirksvertretung Beuel lehnt Verabschiedung des Haushalts ab Noch kein Ja zum Etatentwurf der Stadt

Hans Seidl (CDU) und Frank Maas (Bürgerbund) erinnerten daran, dass es guter Brauch sei, den Haushaltsentwurf in einer ersten Sitzung vorgestellt zu bekommen, ihn dann zu beraten und in einer zweiten Sitzung zu beschließen. „So haben wir das auch in der vergangenen Woche in der Fraktionssprecherrunde abgesprochen“, sagte Seidl.