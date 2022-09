Vorstellungen diese Woche abgesagt : Noch keine Baugenehmigung für Malentes Spiegelzelt

Malentes Spiegelzelt

Vier Jahre lang stand das Spiegelzelt bis Frühjahr 2022 im Stadtbezirk Bad Godesberg an der B 9 Höhe Hochkreuz. Jährlich besuchten bis zu 40.000 Zuschauer die Vorführungen in Malentes Theater Palast. Weil die Genehmigung am alten Standort abgelaufen war, musste eine neue Heimat gefunden werden. Für den Standort in Pützchen sprach auch, dass das nicht mehr ganz wetterfeste Zelt dort in einer Halle stehen kann.

Im Juni erfolgte dann der Umzug in die Lagerhalle am Holzlarer Weg 42. Der Aufbau war laut Stadt Bonn ohne Baugenehmigung rechtens, eine Nutzung der Spielstätte jedoch nicht. Seitdem wird um die Genehmigung des Bauantrags gerungen. Hauptsächlich stößt sich die Stadt Bonn als Genehmigungsbehörde an den aus ihrer Sicht mangelhaften Brandschutzvorkehrungen.