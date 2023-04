„Freundlicher Imbiss“ verschwindet aus Bonn-Beuel Nostalgie zwischen Fünf-Mark-Stück und Frittenfett

Den roten Container hat Syed nach Wuppertal verkauft. Dort soll der Imbiss vor einem Schwimmbad wieder in Betrieb gehen. Der 65-Jährige betreibt seit Januar einen Kiosk in Sankt-Augustin-Mülldorf in der Straße „Am Lindenhof“. „Einige meiner Stammkunden aus Beuel kommen mich dort besuchen. Dann reden wir meistens über die schöne gemeinsame Zeit am ‚Freundlichen Imbiss’“, so Syed.