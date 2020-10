Kurs bei der Feuerwehr : Notarzt-Lehrlinge proben in Beuel den Ernstfall

Eric Lambertz (rechts), stellvertretender Ausbildungsleiter der Feuerwehr, erläutert den Teilnehmern des Notarzt-Lehrgangs die Vorgehensweise bei der Rettung eines Unfallopfers. Foto: Sebastian Flick

Bonn Junge Mediziner haben bei einem Kurs der Feuerwehr in Beuel gelernt, wie sie zum Beispiel einen eingeklemmten Autofahrer retten.



Von Sebastian Flick

Mit eingeschalteten Sirenen fahren mehrere Feuerwehrfahrzeuge und Krankenwagen vor. Die Drehleiter wird ausgefahren, um rund ein Dutzend Personen aus einem brennenden Haus zu befreien. Eine reelle Gefahr geht aus dieser Situation zum Glück nicht hervor: Der Brand in einem Mehrfamilienhaus mit einer großen Zahl an Verletzten wird simuliert, um den Ernstfall zu proben. 25 Personen verfolgen das Geschehen auf dem Gelände der Feuerwache 2 in Beuel. Sie haben soeben den theoretischen Teil eines Grund-Ausbildungslehrgangs der Feuerwehr zum Notfall-Sanitäter abgeschlossen, um die Qualifikation „Ärzte im Rettungsdienst“ zu erlangen. 80 Unterrichtsstunden verteilt auf acht Tage liegen hinter den Teilnehmern des von der Ärztekammer Nordrhein veranstalteten Lehrgangs.

Bevor die angehenden Notärzte erstmals auf der Straße im Einsatz sein werden, gilt es zunächst, an einigen Praxis-Übungen der Feuerwehr teilzunehmen. Nachdem sie verfolgt haben, wie ein Einsatz mit medizinischer Rettung und Brandbekämpfung ablaufen kann, geht es gleich zur ersten Übung, bei der sie lernen, wie wichtig das Zusammenspiel von Feuerwehr und Notärzten bei einem Einsatz ist: Bei einer sogenannten „Technisch-medizinischen Rettung“ gilt es, eine schwerverletzte, eingeklemmte Person aus einem Unfallfahrzeug zu befreien. Die Feuerwehr muss zunächst ein Auto aufbrechen, sodass die Notfall-Sanitäter anschließend zum Unfallopfer gelangen können. Geübt wird unter anderem auch die Hilfeleistung bei einem Unglück mit einer massenhaften Zahl an Verletzten: Hier müssen die Notärzte erkennen, wer am schwersten verletzt ist und als Erstes versorgt werden muss.

Teilnehmer erkennen Unterschiede zur täglichen Arbeit

Die angehenden Notärzte haben bereits berufliche Erfahrungen im medizinischen Bereich gesammelt und sind seit mindestens zwei Jahren als Ärzte tätig. So auch David Rasek (28), der im Krankenhaus in der Inneren Medizin arbeitet. „Bei diesem Lehrgang sieht man, wie die Kollegen das vor Ort managen. Der Kurs hat mir sehr gut gefallen. Es gab viele Übungen, an denen man teilnehmen konnte. Ich fühle mich jetzt sehr gut vorbereitet“, sagt der 28-Jährige. Ebenso wie Rasek hat auch Muhamad Agha Mahmoud die Ausbildung zum Notfall-Sanitäter absolviert. „Notfallsituationen kennen wir nur aus der Klinik, nicht von der Straße. Der Kurs gibt einem da Sicherheit“, erklärt der 31-jährige, in der Unfallchirurgie tätige Arzt.